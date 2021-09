Ministro Brasile all'Onu positivo al Covid,ha visto Guterres

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Il ministro della Salute brasiliano Marcelo Queiroga è risultato positivo al Covid nel corso del suo viaggio a New York, al seguito del presidente Jair Bolsonaro, intervenuto all'Assemblea generale dell'Onu. Lo riferisce la Cnn, sottolineando che Queiroga ha incontrato e stretto le mani del premier britannico Boris Johnson e del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. Nelle immagini diffuse anche dal Guardian, né Johnson né il ministro brasiliano portano la mascherina.

Queiroga sarebbe stato vaccinato con il vaccino cinese CoronaVac, ma non è chiaro quando. Trascorrerà 14 giorni di quarantena a New York, riferisce Cnn. (ANSA).