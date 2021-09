Lombardia: fonti Fi, mossa Salvini incomprensibile prima voto

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Un "fulmine a ciel sereno", non tanto per quanto accaduto ma per la tempistica "assolutamente incomprensibile, a dieci giorni dal voto". Così fonti qualificate di Forza Italia commentano all'Ansa la conferenza stampa di Matteo Salvini in cui ha annunciato il passaggio di diversi amministratori da Fi alla Lega. (ANSA).