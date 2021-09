Green pass:Renzi, taglio stipendio parlamentari?Sacrosanto

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Un taglio dello stipendio anche per chi lavora in Parlamento e non ha il green pass "è assolutamente sacrosanto". A dirlo è il senatore di Italia viva, Matteo Renzi parlando con i cronisti al Senato. "Se vuoi lavorare, devi avere uno strumento per andare a lavorare, come se vuoi guidare la macchina devi avere la patente", ha aggiunto. (ANSA).