Green pass: Molinari,stop insinuazioni pretestuose su voto Lega

(ANSA) - ROMA, 22 SET - "Più della metà dei deputati della Lega ha votato il decreto Green pass 2. Tra gli assenti, 12 erano in missione per impegni istituzionali, che 12 erano in malattia e uno era addirittura a vaccinarsi, è davvero pretestuoso fare dietrologia su chi era in aula e chi no. Se poi aggiungiamo che siamo alle porte delle elezioni amministrative e che quindi molti parlamentari, candidati anche a sindaco, sono impegnati sui territori e che anche negli altri partiti si sono registrate defezioni, cade ogni pretestuosa insinuazione. La Lega ha votato con il governo il Green Pass 2". Così Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera. (ANSA).