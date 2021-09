Baudo Cavaliere di Gran Croce, "Mattarella è unico"

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha ricevuto ieri pomeriggio al Quirinale Pippo Baudo per consegnargli l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. "Un Incontro - ha spiegato all'ANSA Baudo - caloroso e informale- che mi riempie di orgoglio, perché non me lo aspettavo. Ma ancora di più perché a consegnarmi questo riconoscimento è stato Mattarella che ha saputo starci vicino nei momenti più difficoltosi e drammatici, i cittadini lo sanno ed è amato da tutti. Un incontro caloroso - ha raccontato Baudo - carico di reciproco rispetto: quando sono arrivato al Quirinale il presidente mi è venuto incontro come se fossi uno di famiglia, il fratello maggiore, essendo io più anziano di lui: mi ha fatto questo regalo". (ANSA).