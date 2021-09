Axel Springer vuole assumere centinaia di giornalisti

(ANSA) - BERLINO, 22 SET - Il colosso tedesco Axel Springer pianifica per i prossimi anni l'assunzione di centinaia di giornalisti. È quello che ha detto il responsabile News Media, Jan Mayer, in un'intervista alla Sueddeutsche Zeitung di oggi: "di 16.000 dipendenti, 9.000 lavorano nel settore media, 2.400 dei quali sono giornaliste e giornalisti. E questi, nel giro dei prossimi 5 anni, dovranno diventare oltre 3000". "Politico" non è incluso in questo calcolo, aggiunge.

A proposito dei nuovi prodotti della Bild, il tabloid tedesco più letto, Bayer afferma: "Noi investiamo nel futuro giornalistico della Bild. Bild Live è parte della nostra strategia digitale. Le immagini in movimento sono sempre più importanti. Nel medio periodo, Bild live diventerà parte della nostra offerta a pagamento. Noi siamo dell'idea che giornalismo di alto livello non possa essere gratuito. Inoltre abbiamo portato Bild anche in televisione", conclude. (ANSA).