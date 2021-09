Libia: Parlamento ritira fiducia al governo Dbeibah

(ANSA) - TUNISI, 21 SET - La Camera dei rappresentanti (Hor) libica ha approvato una mozione di sfiducia contro il governo di unità nazionale di Tripoli e al suo premier Abdul Hamid Dbeibah.

Lo ha reso noto il portavoce del Parlamento libico con sede a Tobruk, Abdullah Bliheg, precisando che su 113 deputati presenti, in 89 hanno votato per il ritiro della fiducia al premier Dbeibah.

"Si tratta di una grave escalation da parte della Camera dei rappresentanti in questo momento critico e aggiungerà confusione e incertezza", ha scritto in proposito su Twitter Mohamed Eljarh, cofondatore del 'Libya Outlook for Research and Consulting'. (ANSA).