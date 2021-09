Emmy: audience in risalita, +16 per cento

(ANSA) - NEW YORK, 21 SET - La cerimonia degli Emmy Awards domenica sera ha messo a segno un punto: invertendo una flessione che sembrava irreversibile, lo show dei premi condotto da Cedric the Entertainer sulla Cbs ha registrato un aumento di 7,4 milioni di spettatori, il 16 per cento in più rispetto al record negativo dell'anno corso. La Cbs ha detto che il pubblico degli Emmy è stato il più numeroso dal 2018. Il dato di audience non include gli spettatori che hanno guardato la cerimonia fuori di casa o in bar e ristoranti.

Il calo del pubblico delle cerimonie dei premi è un fenomeno in corso da anni: il dato più alto registrato di recente per gli Emmy risale al 2013 quando guardarono lo show 17,7 milioni di persone. Ma sempre come metro di confronto gli ultimi Oscar lo scorso aprile avevano visto un crollo a picco del 58 per cento con un totale di 9,85 milioni di spettatori sintonizzati sulla Abc per la diretta dei premi, 13,75 milioni in meno del 2020.

