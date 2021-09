Usa: sparatoria in scuola Virginia, due feriti

(ANSA) - WASHINGTON, 20 SET - Due persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nella scuola superiore Heritage a Newport news, in Virginia. Lo riferisce la polizia, aggiungendo che non sono in pericolo di vita.

Tutti gli studenti sono stati evacuati e mandati nei campi da tennis dell'istituto, dove i loro genitori sono andati a prenderli.