Emmy, pieno di statuette per 'The Crown'

(ANSA) - NEW YORK, 19 SET - Pieno di statuette agli Emmy Awards per 'The Crown': Olivia Colman e Josh O'Connor miglior interpreti di una serie drammatica; Tobias Menzies e Gillian Anderson miglior non protagonisti; Jessica Hobbs miglior regia; Peter Morgan miglior sceneggiatura.

Kate Winslet ha vinto come migliore attrice in una serie limitata per la parte della poliziotta Mare di 'Omicidio a Easttown' battendo Cynthia Erivo, Michaela Coel, Anya Taylor-Joy ed Elizabeth Olsen.

Nella categoria miglior attore protagonista in una serie limitata il premio è andato a Ewan McGregor, per aver resuscitato lo stilista americano degli anni Settanta Halston nella serie tv con lo stesso nome.

RuPaul Charles, il padrone di casa della serie reality 'Drag Race' è diventato l'afroamericano più premiato nella storia degli Emmy: ha vinto il suo undicesimo premio, battendo il primato stabilito dal direttore della fotografia Donald Morgan.

Jean Smart ha vinto l'Emmy come migliore attrice in una serie comica per 'Hacks', in cui interpreta la parte di una anziana stand-up comedian ispirata a Joan Rivers.

In una delle minori sorprese della serata, Jason Sudeikis ha portato a casa l'Emmy per il miglior attore protagonista in una serie comica per 'Ted Lasso', la seconda stagione della saga del coach di football americano trapiantato in nel Regno Unito per salvare la squadra di calcio dei Richmond dalla retrocessione.

(ANSA).