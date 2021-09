Accordo Aukus, cancellato vertice difesa Gb-Francia

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Un vertice dei ministri della difesa di Francia e Gran Bretagna che si sarebbe dovuto tenere in settimana è stato cancellato dopo le proteste di Parigi per l'accordo tra Regno Unito, Australia e Usa per la fornitura di sottomarini a propulsione nucleare (Aukus). Lo riporta il Guardian.

Ben Wallace, il ministro della Difesa britannico e la collega francese Florence Parly avrebbero dovuto tenere un incontro bilaterale a Londra e poi intervenire al Consiglio franco-britannico alla presenza anche dei capi delle forze armate dei due Paesi.

Il copresidente Peter Ricketts, ex consigliere per la sicurezza nazionale del Regno Unito, ha confermato che il summit è stato "rinviato a una data da destinarsi". (ANSA).