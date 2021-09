Pedofilia: Papa, atti crudeli, Chiesa chieda perdono

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 18 SET - La pedofilia è uno "sconvolgimento gravissimo" per la Chiesa e occorre assicurare che il benessere delle vittime non sia "messo da parte in favore della malintesa preoccupazione per la reputazione della Chiesa in quanto istituzione. Al contrario, solamente affrontando la verità di questi comportamenti crudeli e ricercando umilmente il perdono delle vittime e dei sopravvissuti, la Chiesa potrà trovare la sua strada per essere di nuovo considerata con fiducia un luogo di accoglienza e sicurezza per coloro che sono bisognosi". Lo dice il Papa nel video-messaggio per l'incontro sulla questione che comincerà domani a Varsavia, in Polonia.

