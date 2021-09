Incendi: Usa, a rischio le sequoie della California

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Il Parco nazionale delle sequoie brucia in California ed i vigili del fuoco corrono ai ripari per cercare di salvare i giganteschi alberi millenari: le autorità, riporta la Bbc, temono che le fiamme possono raggiungere presto le sequoie ed i pompieri sono impegnati in queste ore in una corsa contro il tempo per proteggerle.

La Foresta Gigante ospita circa 2.000 alberi, incluso il più grande al mondo per volume: il General Sherman, un esemplare alto 83 metri risalente a circa 2.500 anni fa. Oltre 350 vigili del fuoco sono stati mobilitati per domare le fiamme, aiutati da elicotteri e aerei anti-incendio.

Le basi di molti alberi, incluso il General Sherman, sono già state avvolte con fogli di alluminio per proteggerle dalle fiamme e il lavoro continua in queste ore. L'incendio è stato causato da fulmini e si sta espandendo rapidamente nella Sierra Nevada. (ANSA).