Mara Venier, alla fine non riesco a dire di no a Domenica in

(ANSA) - ROMA, 16 SET - "Per via di una lesione a un nervo, non riesco a pronuciare alcune parole", confessa Mara Venier. Ma precisa: "Un settimanale uscito in edicola ha fatto un titolo azzardato: Mara lascia la tv, faccio le corna! Ogni anno, quando finisce il programma, dico 'è l'ultima volta', perché è faticoso. Ma la verità è una sola: ci rifletto e penso che potrei dire di no a tutto, ma non a Domenica In. E infatti eccomi ancora qui. Certo potrei anche fare altro in futuro". Da domenica 19 settembre, dalle 14 alle 17.10 su Rai1, in diretta dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma, prenderà il via la tredicesima edizione del programma della domenica pomeriggio, condotto per il quarto anno consecutivo dalla Venier che eguaglia così le stagioni condotte da Pippo Baudo. Il direttore di Rai1 Stefano Coletta, nel corso della presentazione del contenitore domenicale alla stampa tiene a sottolineare: "Mara è l'identità del pubblico dell'ammiraglia e del servizio pubblico, capostipite del linguaggio vero, autentico che coinvolge tutti i target. Tra i 15 e i 24 anni fa il 15% di share. Sorride, si commuove, è umana, attenta a ogni dettaglio, davanti a Mara parlano pure le pietre". E insiste: "Non si dice hai visto Domenica in, ma hai visto Mara. E' un caso in cui il volto supera il marchio".

In questa nuova edizione sarà dato ampio spazio all'intrattenimento, ma sempre con un occhio attento all'attualità, con interviste e approfondimenti sui temi caldi della settimana: dall'andamento della campagna vaccinale al green pass, ai casi di cronaca più significativi. Tornerà anche don Antonio Mazzi, 92enne, almeno una volta al mese con un suo spazio: "E' come un padre per me, anche spirituale", dice la conduttrice. Nella prima puntata si ricorderà Raffaella Carrà con ospite Loretta Goggi. Prevista la presenza di Mahmood.

Quest'anno nelle prime due puntate Venier avrà di fronte la corazzata della sua amica Maria De Filippi, con Amici. "Maria mi ha chiamato, è stata molto carina. Io sono una grande appassionata di Amici, vorrà dire che registrerò le puntate per poi vederle dopo". (ANSA).