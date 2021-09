Green pass: dopo 5 giorni senza, c'è sospensione stipendio

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Arriva la sospensione dal lavoro e quindi dallo stipendio dopo 5 giorni di accesso senza il Green pass. E' l'orientamento che emerge al termine della cabina di regia del governo. La sanzione varrà sia per il pubblico che per il privato. Per chi eluda i controlli viene anche prevista una sanzione pecuniaria. E vengono fatte salve altre sanzioni disciplinari. (ANSA).