Governo chiede a Camere di adeguarsi a obbligo Green Pass

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Si va verso l'estensione dell'obbligo del Green Pass anche per gli organi costituzionali, includendo dunque il Quirinale e la Corte Costituzionale. L'obbligo, quindi, riguarderà anche le cariche elettive di Camera e Senato.

E' quanto sottolineano diverse fonti di governo al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi. L'obbligo, per il principio dell'autodichia, non può applicarsi automaticamente agli organi costituzionali che, secondo quanto prevedrebbe il decreto sul "super Green Pass", saranno chiamati a pronunciarsi entro il 15 ottobre. (ANSA).