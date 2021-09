Baradar, 'sto bene, nessun problema con gli Haqqani'

(ANSA) - ROMA, 16 SET - "Sto bene e in salute. Ero fuori da Kabul e non ho avuto accesso a internet per respingere le fake news". Così il vicepremier del governo talebano, Abdul Ghani Baradar, è ricomparso in un'intervista alla tv afghana, un estratto della quale è stato pubblicato sull'account Twitter dell'ufficio politico dei Talebani a Doha. "Grazie ad Allah abbiamo buoni rapporti tra di noi e ci rispettiamo. Le nostre relazioni sono anche migliori che in una famiglia", ha aggiunto il mullah Baradar, negando le notizie di un suo ferimento a seguito di una rissa all'interno dell'esecutivo con membri della rete Haqqani. (ANSA).