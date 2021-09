Senato respinge richiesta FdI per esaminare subito ddl Zan

(ANSA) - ROMA, 15 SET - L'Aula del Senato, ad inizio seduta, ha con un voto confermato il calendario deciso dalla conferenza dei capigruppo ieri, respingendo la richiesta di FdI di inserire il ddl Zan già questa settimana.

Il capogruppo di FdI Luca Ciriani ha spiegato che il suo partito con tale richiesta "si è incaricato di fare chiarezza" sul fatto che il centrosinistra "rinuncia definitivamente a questo provvedimento che a luglio sembrava dover essere il discrimine tra l'attuale oscurantismo e la civiltà". Ha replicato per il Pd Anna Rossomando che ha definito "strumentale" la richiesta di Fdi visto che nel calendario sono stati inseriti altri provvedimenti "essenziali per i fondi del Recovery Fund" come le riforme del processo civile e di quello penale, oltre al decreto sul green pass. Ma, ha aggiunto, dopo le amministrative "il ddl Zan noi lo approveremo"; linea confermata da Vasco Errani di Leu. Sottolineando la necessità di approvare subito le riforme della giustizia hanno votato contro la proposta di Fdi anche Lega e Fi, così come Iv. (ANSA).