Mattarella, Pnrr cambiamento green, costruiremo nostro futuro

(ANSA) - ROMA, 15 SET - "Next Generation non è soltanto un piano di resilienza e ripresa ma un programma a lungo termine verso una doppia transizione, verde e digitale. Si tratta di costruire il nostro futuro". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla prima sessione di lavori del sedicesimo incontro del Gruppo Arraiolos al Quirinale. "Next Generation -ha detto tra l'altro il Capo dello Stato nel suo intervento,di cui una sintesi è stata diffusa dal Quirinale- è la strategia. Il percorso per realizzarlo è l'autonomia dell'Unione (ANSA).