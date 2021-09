Mario Draghi tra i 100 di Time, unico italiano

(ANSA) - NEW YORK, 15 SET - Mario Draghi è per la terza volta tra i 100 di Time. Il presidente del Consiglio è l'unico italiano nella lista e a spiegare le ragioni dell'inclusione stavolta è Janet Yellen: "Gli Stati Uniti sono grati di avere Mario di nuovo come partner", scrive la segretario al Tesoro americana che ne traccia il breve profilo. (ANSA).