Energia: Salvini, Iva pesa 5mld, governo intervenga

(ANSA) - MILANO, 15 SET - "La nostra attenzione nelle prossime ore è concentrata sul taglio delle tasse per le bollette di luce e gas. C'è un'Iva che sulle bollette pesa per 5 miliardi e quella dipende unicamente dal governo". Lo ha detto il leader della Lega e senatore, Matteo Salvini, parlando del rincaro delle bollette a margine di una visita ad un mercato a Milano con il candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo.

"Quindi mentre ci sono altre discussioni sul green pass, ius soli e ddl Zan la nostra priorità in queste ore sono le bollette", ha concluso. (ANSA).