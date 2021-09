Eitan: Salvini, deve tornare in Italia

(ANSA) - PAVIA, 15 SET - "Eitan deve tornare in Italia.

Confido sul fatto che Israele è un Paese serio e che le regole di diritto internazionale vengano rispettate. Anch'io mi sto muovendo, in ambito diplomatico, per cercare di sbloccare la situazione". Lo ha dichiarato oggi Matteo Salvini, a margine del comizio tenuto a Broni (Pavia), commentando la vicenda del bambino di 6 anni, orfano dei genitori dopo la tragedia del Mottarone, che sabato 11 settembre è stato portato da Pavia in Israele: un caso per il il quale la Procura di Pavia ha aperto un'inchiesta, con i nonni materni di Eitan indagati per sequestro di persona..

"Questa triste storia - ha aggiunto il segretario della Lega - ci offre l'occasione per rilanciare una nostra proposta di legge che avevamo presentato 3 anni fa, affinché non si verifichino più sottrazioni di minori portati all'estero, come purtroppo ne capitano tante ogni anno. Ci sono troppi casi di 'bambini rubati': non deve più succedere". (ANSA).