Afghanistan: von der Leyen,100mln in più di aiuti umanitari

(ANSA) - BRUXELLES, 15 SET - "Stiamo al fianco degli afghani.

Dobbiamo fare di tutto per evitare il rischio di una grande carestia e di un disastro umanitario. Per questo aumenteremo il nostro aiuto umanitario per l'Afghanistan di 100milioni di euro, parte di un nuovo pacchetto di sostegno per l'Afghanistan". Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. (ANSA).