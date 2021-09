++ Prosecco:Patuanelli,altro Paese non può mettere a rischio Dop

(ANSA) - ROMA, 15 SET - "E' evidente che il prosecco è una Dop italiana e non possiamo accettare che venga messa a rischio da una piccola produzione in un altro paese". E' quanto ha affermato il ministro dell'agricoltura Stefano Patuanelli intervistato stamattina a Uno Mattina.

Secondo il ministro "l'eventuale autorizzazione all'uso del Prosek croato sarebbe una istituzionalizzazione dell'italian sounding" e ha annunciato che sta già lavorando con il sottosegretario Centinaio che ha la delega alla sotto filiera vinicola "su un tavolo tecnico che dia le risposte in modo giusto, motivandole in modo concreto". (ANSA).