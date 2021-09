Sorelle per sempre, prevale la legge del cuore

(ANSA) - ROMA, 14 SET - E' la notte di di Capodanno a Mazara del Vallo: due bambine - nate nello stesso ospedale - vengono scambiate in culla. "Oggi, dopo la scoperta grazie alla mamma biologica di una delle due, la verità è venuta alla luce", come spiega all'ANSA mamma Marinella Alagna: "Oggi viviamo tutti come una grande famiglia allargata, le ragazze hanno 23 anni: sempre insieme, scuola, attività sportive, amici, una appena laureata e l'altra in procinto a giorni di discutere la tesi, sono unitissime. Ma è stato come scalare l'Everest, all'inizio abbiamo vissuto un incubo". La loro storia vera è raccontata in un film tv con qualche licenza di sceneggiatura, a partire dai nomi dei protagonisti: "Sorelle per sempre", in onda giovedì 16 settembre su Rai1 in prima serata. La regia è di Andrea Porporati. A prestare il volto a queste due mamme coraggiose le potenti interpretazioni di Donatella Finocchiaro e Anita Caprioli, sostenute non solo da Vincenzo Castrogiovanni e Francesco Foti, i papà, ma anche da uno dei nonni interpretato da Andrea Tidona. Dice Finocchiaro all'ANSA: "E' una storia unica e straordinaria, che fa riflettere anche sulla genitorialità biologica e sull'affido, perché queste ragazze hanno quattro genitori a tutti gli effetti, grazie alla loro lungimiranza e al cuore. I figli sono di chi li cresce e di chi li ama. Io sono mamma, come lo è Anita Caprioli, ci siamo chieste come ci saremmo comportate, non si può dare una risposta lucida, anche se sono un'attrice e sono abituata a calarmi nei ruoli a immedesimarmi in una storia, in questo caso ti ci devi trovare, è davvero impossibile essere obiettivi. Qui siamo di fronte poi ad una negligenza di proporzioni gigantesche. Ecco, la fortuna è stata che è capitata a due famiglie perbene, con due ragazze che crescendo come sorelle hanno anche saputo trovare la loro strada. La famiglia era con noi, sul set ho visto commozione lacrime. In Sorelle per sempre dolore e amore si mescolano, le due madri diventano complici per risolvere un rebus". Di chi sono veramente i figli? Di chi li mette al mondo o di chi li cresce? La legge del sangue cederà alla legge del cuore: Marinella e Costanza avranno due mamme e due papà e cresceranno insieme. Come sorelle. (ANSA).