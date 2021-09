Covid: 4.021 positivi, superati i 130mila morti in Italia

(ANSA) - ROMA, 14 SET - L'Italia supera le 130mila vittime per Covid dall'inizio della pandemia: in base dai dati del ministero della Salute, l'incremento nelle ultime 24 ore è stato di 72 morti, che porta il totale a 130.027. Sono invece 4.021 i casi positivi individuati nelle ultime 24 ore con 318.593 tamponi antigenici e molecolari che fanno scendere il tasso di positività all'1,3%, un punto meno di ieri. In calo anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva - sono 554, nove meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite - e nei reparti ordinari: ad oggi ci sono 4.165 pazienti, 35 meno di ieri (ANSA).