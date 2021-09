Borsa: a Tokyo apertura in rialzo (+0,42%)

(ANSA) - TOKYO, 14 SET - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in positivo dopo il rimbalzo di Wall Street, con gli investitori che attendono maggiori indicazioni dall'inflazione negli Stati Uniti, attese per quest'oggi, e gli sviluppi sulla nomina del presidente del partito conservatore in Giappone, in vista delle elezioni di autunno.

In apertura il Nikkei segna un rialzo dello 0,42% a quota 30.574,55, e un progresso di 127 punti.

Sul fronte valutario lo yen è stabile sul dollaro, a 109,90, mentre perde terreno sull'euro a 129,90. (ANSA).