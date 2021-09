Shang-Chi ancora in vetta agli incassi, poi Martone

(ANSA) - ROMA, 13 SET - La classifica dei dati Cinetel dei film più visti nelle sale italiane nell'ultimo weekend ha subito un calo del 21%, 2.383.708 euro, rispetto ai 3.004.932 della settimana precedente. E' ancora Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli il film che ha realizzato i maggiori incassi: il cine-comic, distribuito in 403 sale, ha realizzato nel secondo fine settimana dall'uscita 692.791 euro che sommati al precedente incasso raggiungono i 2.702.181 euro totali.

Direttamente dalla Mostra del cinema di Venezia, dov'era in concorso, al secondo posto della top ten Qui rido io di Mario Martone che torna a riflettere sulla sua Napoli con Toni Servillo e un ricco cast tra cui figurano anche Maria Nazionale e Iaia Forte: 313.914 euro (314.840 in quattro giorni).

Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto scende di una posizione fermandosi al numero tre, con 308.143 euro, 2.321.270 in tre settimane di programmazione. Scivola dal terzo al quarto gradino, Me Contro Te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata, che ottiene 201.042 euro, 4.759.385 in quattro settimane. Perde un posto e si ferma al numero cinque Fast & Furious 9 - The Fast Saga, nono capitolo della saga automobilistica con Vin Diesel, con un guadagno di 168.834 euro, 4.589.027 in quattro settimane. Sesto gradino occupato da una new entry, il film d'animazione Il giro del mondo in 80 giorni, regia di Samuel Tourneux, che segna 132.548 euro.

In settima posizione un'altra new entry: La ragazza di Stillwater di Tom McCarthy con Matt Damon, che realizza 108.463 euro i quattro giorni. (ANSA).