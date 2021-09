Mercoledì forum al Quirinale con 15 capi di Stato europei

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Grande evento politico al Quirinale mercoledì 15 settembre. Il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, ospiterà infatti ben 15 capi di Stato europei per un forum di dialogo che permetterà di dibattere tutti i grandi temi aperti nell'agenda europea.

Si tratta del XVI incontro dei Capi di Stato del "Gruppo Arraiolos" o "Uniti per l'Europa" che si svilupperà in due sessioni di lavoro, una la mattina e l'altra nel pomeriggio.

Il "Gruppo Arraiolos" riunisce i Capi di Stato di Italia, Bulgaria, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Croazia, Lettonia, Ungheria, Malta, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia e Finlandia. Il forum di dialogo informale deve il proprio nome - si legge sul sito della presidenza della Repubblica - alla località dell'entroterra portoghese dove il 18 ottobre 2003 i Capi di Stato di Finlandia, Germania, Lettonia, Polonia, Portogallo e Ungheria si riunirono informalmente, su invito dell'allora Presidente portoghese Jorge Sampaio, per discutere delle principali problematiche europee. L'eterogeneità di un formato che riunisce Paesi assolutamente diversi in quanto a dimensioni, situazione economica, collocazione geografica, e l'apprezzamento ricevuto, hanno fatto sì che negli anni il Gruppo si sia gradualmente allargato sino a raggiungere l'attuale dimensione.

L'Italia partecipa agli incontri dal 2006 quando l'evento fu organizzato a Dresda e ospitato a Napoli, nel giugno del 2009, il Gruppo Arraiolos.

Il programma dell'intensa giornata prevede l'arrivo dei capi di Stato alle 10.15. A seguire ci sarà ll'Incontro con il Presidente Mattarella ìnel Salone delle Feste. alle 11:15: la prima sessione dei lavori, seguita da una colazione offerta dal Presidente della Repubblica. Nel pomeriggio, alle 14:45, la seconda Sessione dei lavori e, subito dopo, alle 16:30 le dDichiarazioni alla stampa. La giornata si concluderà con un pranzo ufficiale, sempre al Quirinale, alle 20.15. (ANSA).