Green pass: fonti Lega, no emendamenti al Senato, solo odg

(ANSA) - ROMA, 13 SET - La Lega non presenterà emendamenti al decreto legge sul green pass, che domani approda al Senato, ma solo ordini del giorno. E' quanto risulta da fonti del gruppo parlamentare sul provvedimento che nei giorni scorsi ha provocato tensione nelle forze di maggioranza, specie dopo il voto dei deputati leghisti ad alcuni emendamenti anti green pass nella commissione Affari sociali della Camera.

Ora nel secondo passaggio del provvedimento, a Palazzo Madama, il partito di Matteo Salvini sceglie di non proporre modifiche al testo. Alla Camera aveva presentato emendamenti in commissione e ritirati in Aula dopo una mediazione sul voto di fiducia che era stato paventato ma non posto. Tuttavia alcuni leghisti avevano votato a favore degli emendamenti di Fratelli d'Italia, da sempre contraria all'uso diffuso del green pass.

