Amministrative: Letta, evitiamo frizioni, serve unità

(ANSA) - ROMA, 13 SET - "Cerchiamo di concentrarci sulle elezioni adesso, remiamo tutti nella stessa direzione, cerchiamo di usare linguaggi, obiettivi e parole che ci consentano di evitare nelle prossime settimane malintesi o discorsi con elementi di frizione rispetto al lavoro per le amministrative".

Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, alla direzione nazionale del partito. "Serve determinazione per le elezioni in una logica di unità". (ANSA).