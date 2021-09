Afghanistan:Di Maio, contro estremismo serve risposta coordinata

(ANSA) - BOLOGNA, 13 SET - "La situazione in Afghanistan mostra che la minaccia di un crescente estremismo è ancora concreta e richiede una risposta internazionale coordinata.

L'Italia è impegnata in tale coordinamento con tutti i partner - anche, come presidenza del G20, proponendo il G20 come piattaforma inclusiva di dialogo sul dossier afghano. La nostra priorità deve essere continuare a garantire assistenza al popolo afghano e preservare i risultati conseguiti negli ultimi vent'anni, soprattutto in termini di diritti umani e libertà civili. Il contributo dei leader religiosi del mondo in questo sforzo sarà fondamentale". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo in streaming al panel su 'Foreign Policy and religion' nell'ambito del G20 sul dialogo interreligioso in corso a Bologna. (ANSA).