Zia in Israele,non abbiamo rapito Eitan,non avevamo scelta

(ANSA) - TEL AVIV, 12 SET - "Siamo stati obbligati, non avevamo più saputo quali fossero le sue condizioni mentali e di salute". Così Gali Peleg, zia materna di Eitan in Israele, si è riferita nell'intervista a Radio 103 all'arrivo del piccolo sopravvissuto alla tragedia del Mottarone nel Paese. "Non lo abbiamo rapito, lo abbiamo riportato a casa", ha spiegato aggiungendo che quella è una parola che "non useremo".

"Potevamo solo vederlo per breve tempo. Ci hanno tenuto nascoste le sue condizioni di salute. Lo abbiamo riportato a casa, così come i genitori volevano per lui". Gali Peleg ha poi detto che la custodia alla zia paterna "risulta irregolare". (ANSA).