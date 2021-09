Serie A: Milan-Lazio 2-0

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Il Milan batte la Lazio 2-0 a San Siro in un incontro della terza giornata di serie A e affianca il Napoli in vetta, a punteggio pieno. Di Leao e Ibrahimovic le reti dei rossoneri, una per tempo, con quella dello svedese, al rientro, molto festeggiata dai tifosi.

Negli incontri del pomeriggio, si sveglia il Toro di Juric che asfalta 4-0 la Salernitana. Impresa del Genoa di Ballardini a Cagliari: rimonta due gol ai sardi e vince 3-2 con tre gol di testa. L'Udinese vince 1-0 alla Spezia. (ANSA).