Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,35%)

(ANSA) - TOKYO, 10 SET - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana col segno più, malgrado la contrazione degli indici azionari Usa e con gli investitori che attendono sviluppi sull'evoluzione del quadro politico in Giappone in vista delle primarie del partito conservatore previste a fine mese. In apertura il Nikkei segna un progresso dello 0,35% a quota 30.113,97, aggiungendo 105 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si apprezza sul dollaro a 109,70 e guadagna terreno sull'euro a 129,70. (ANSA).