Mattarella in Vaticano il 16 dicembre da papa Francesco

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà in Vaticano il prossimo 16 dicembre. Si tratta - si è appreso - di un'udienza di congedo in vista della conclusione del settennato. Il capo dello Stato ha in programma anche una visita in Germania ad ottobre ed una in Spagna in data da definire. (ANSA).