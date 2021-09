Green pass: Salvini, sì Lega non complica vita famiglie

(ANSA) - NOVARA, 09 SET - "Il nostro voto a favore del decreto legge sul Green pass permette ai cittadini di affrontare la pandemia senza perdere le libertà, senza complicare la vita alle famiglie, senza far spendere soldi per tamponi, mentre il Pd è il M5s hanno come priorità il permettere la coltivazione casalinga della canapa indiana. Sulle assenze nelle nostre file rispondo che sono proporzionali agli altri gruppi". Così Matteo Salvini, a Novara per sostenere la candidatura del sindaco uscente della Lega, Alessandro Canelli. Il leader del Carroccio ha detto di "non essere al top", avendo fatto ieri la seconda dose del vaccino. (ANSA).