Famiglia:se padri violenti no mediazione giudice tra coniugi

(ANSA) - ROMA, 09 SET - In caso di violenza domestica il giudice dovrà evitare "il tentativo di conciliazione" previsto dalla legge nei casi di separazione non consensuale. E' uno degli emendamenti alla riforma del processo civile approvato in Commissione Giustizia del Senato. L'emendamento è stato presentato dalle senatrici della Commissione di inchiesta sul femminicidio (prima firmataria Valeria Valente) e riformulato in alcuni punti dalle relatrici, Fiammetta Modena (Fi), Anna Rossomando (Pd) e Julia Unterberger (Svp). (ANSA).