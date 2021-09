Bce: tassi fermi, rallenta acquisti bond del Pepp

(ANSA) - ROMA, 09 SET - La Bce lascia invariati i tassi di interesse, mentre rallenta il ritmo degli acquisti del programma pandemico Pepp. Lo ha deciso nella riunione di politica monetaria in cui ha confermato, come previsto, il tasso principale fermo a zero, il tasso sui depositi a -0,50% e il tasso sui prestiti marginali a 0,25%. Allo stesso tempo , il Consiglio direttivo "giudica che le condizioni di finanziamenti favorevoli possono essere mantenute con un ritmo moderatamente più basso degli acquisti netti di asset tramite il programma per l'emergenza pandemica Pepp", mentre ribadisce che continuerà gli acquisti di bond tramite il programma tradizionale 'App' al ritmo mensile di 20 miliardi di euro, e che "continua ad aspettarsi che gli acquisti netti procedano per tutto il tempo necessario a rinforzare l'impatto accomodante dei tassi, e terminare poco prima che inizi ad alzare i tassi d'interesse".

