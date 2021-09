Afghanistan: nuove proteste in piazza malgrado il divieto

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Nuove proteste hanno avuto luogo in Afghanistan nonostante il divieto a manifestare sancito ieri dai telebani, che hanno intimato alla popolazione di rimanere in casa. Lo riferisce la Bbc. I manifestanti sono scesi in piazza in diverse parti del Paese, decine si sono radunati anche nei pressi dell'ambasciata del Pakistan a Kabul, dove i talebani hanno aperto il fuoco nel tentativo di disperdere la folla.

Altre manifestazioni si sono svolte nelle province di Parwan e Nimruz. (ANSA).