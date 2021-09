Ue, governo Talebani né inclusivo né rappresentativo

(ANSA) - BRUXELLES, 08 SET - L'Unione europea ha criticato oggi la composizione del nuovo governo afghano dei Talebani, affermando che non è né "inclusivo" né "rappresentativo".

L'esecuvito presentato ieri "non sembra una formazione inclusiva e rappresentativa della ricca diversità etnica e religiosa dell'Afghanistan che speriamo di vedere e che i Talebani hanno promesso nelle ultime settimane", ha detto un portavoce in un comunicato. (ANSA).