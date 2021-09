Green Pass: Fornaro, posizione Lega problema per maggioranza

(ANSA) - ROMA, 08 SET - "La posizione della Lega sul green pass filo no vax è un problema per la maggioranza che sostiene il governo Draghi. Salvini e i suoi non possono pensare di votare gli emendamenti dell'opposizione, che di fatto azzererebbero il green pass con somma gioia dei novax, senza che questo non crei problemi anche di coerenza rispetto alle decisioni prese in Consiglio dei Ministri.La Lega scelga da che parte stare: se da quella dei no vax o dalla stragrande maggioranza degli italiani, oltre che dei suoi Presidenti di Regione e sindaci". Lo afferma il capogruppo di LeU Federico Fornaro. (ANSA).