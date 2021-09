Ex presidente afghano Ghani si scusa con la nazione

(ANSA) - KABUL, 08 SET - L'ex presidente afghano Ashraf Ghani si è scusato con la nazione e si è detto rammaricato per come "è finita", con la presa del potere dei Talebani. Ghani è fuggito da Kabul mentre le milizie dei cosiddetti studenti coranici entravano nella capitale, il 15 agosto scorso. "Mi scuso con il popolo afghano per non essere riuscito a far sì che le cose finissero diversamente", ha dichiarato in un comunicato. (ANSA).