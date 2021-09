Giovannini, oggi invio al Parlamento proposte riforma Tpl

(ANSA) - ROMA, 07 SET - "Il trasporto pubblico locale in Italia ha dei problemi molto gravi, soprattutto in alcune regioni e città. Per questo proprio oggi io invio ai presidenti delle commissioni di Camera e Senato delle proposte elaborate da una commissione per la riforma del trasporto pubblico locale".

Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili ad Agorà su Rai3.

"Nell'attuale assetto lo Stato finanzia l'organizzazione per totale ed esclusiva competenza delle Regioni. Sappiamo che la situazione è molto variegata", ha spiegato Giovannini. "Al di là degli aspetti strutturali, il Pnrr destina oltre 3 miliardi per il rinnovo di 3mila autobus in senso ecologico, perché stiamo provando a creare una filiera nazionale e non soltanto ad acquistare dall'estero". (ANSA).