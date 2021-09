Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,72%)

(ANSA) - TOKYO, 07 SET - La Borsa di Tokyo prosegue la fase di consolidamento, con l'indice di riferimento che supera quota 30 mila per la prima volta in 5 mesi, mentre prevalgono le aspettative per il varo di un nuovo piano di stimolo economico in Giappone in vista delle elezioni politiche di autunno. Il Nikkei segna un progresso dello 0,72% a quota 29.872,89, con un guadagno di 213 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si rivaluta sul dollaro a 109,80 ed è poco variato sull'euro a 130,40.

(ANSA).