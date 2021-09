Ruba gratta e vinci: fuggitivo fermato, recuperato biglietto

(ANSA) - NAPOLI, 06 SET - E' sottoposto a fermo in quanto indiziato dei delitti di furto pluriaggravato e tentata estorsione Gaetano Scutellaro, l'uomo fermato nell'aeroporto di Fiumicino mentre tentava di prendere un volo per Tenerife dopo avere sottratto un biglietto "gratta e vinci" vincente da 500mila a un'anziana signora di Napoli, lo scorso 2 settembre.

Il provvedimento, emesso dalla Procura (pm Daniela Varone, procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli), è stato notificato dai carabinieri della compagnia "Stella" di Napoli. Il biglietto vincente è stato recuperato dai militari in una banca di Latina.

(ANSA).