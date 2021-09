Reddito: Giorgetti, trasformarlo in lavoro di cittadinanza

(ANSA) - MILANO, 06 SET - "Dobbiamo cominciare a ragionare di lavoro di cittadinanza. La costituzione italiana recita che é il lavoro che ci rende pienamente cittadini. Lo sforzo é di trasformare il reddito di cittadinanza in lavoro di cittadinanza". Così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, rispondendo ad una domanda sul reddito di cittadinanza a margine del Salone del Mobile.

Giorgetti ha parlato anche delle crisi aziendali annunciando che "tra qualche giorno forniremo una soluzione compatibile per poter tener conto di tutti gli interessi in gioco". "Quello che stiamo cercando di fare come governo - ha spiegato - è quello di creare dei processi per cui le chiusure aziendali non potranno essere evitate ma le procedure con cui queste avvengono siano inserite in un contesto di regole e garanzie per tutti".

Per quanto riguarda la vertenza Giannetti ruote Giorgetti ha auspicato che ci "siano delle possibilità nuove di lavoro e occupazione, più in generale". (ANSA).