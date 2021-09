Tokyo, uomo colpisce l'auto di Takeshi Kitano a picconate

(ANSA) - TOKYO, 05 SET - Un individuo armato di piccone e coltello ha attaccato ieri sera a Tokyo il veicolo che trasportava il famoso regista giapponese Takeshi Kitano, senza provocare feriti. Lo rendono noto oggi i media giapponesi.

Kitano stava lasciando intorno alle 23:40 ora locale la sede dell'emittente privata Tbs, dove era appena apparso in una trasmissione in diretta, secondo l'emittente pubblica Nhk.

L'aggressore, un uomo sulla quarantina, si è precipitato sul veicolo del regista e ha iniziato a colpirlo con un piccone, danneggiando il parabrezza e altre parti. È stato arrestato sul posto ed è stato interrogato oggi dalla polizia, che ancora non ha fornito dettagli sull'accaduto.

Takeshi Kitano, 74 anni, è noto all'estero per i suoi film dall'estetica molto personale e per i personaggi tormentati, spesso caratterizzati dal mondo violento della yakuza, la mafia giapponese. In Giappone è famoso anche come comico e conduttore televisivo. (ANSA).