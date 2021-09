Guinea: nazionale di calcio del Marocco bloccata in hotel

(ANSA) - ROMA, 05 SET - La squadra nazionale di calcio del Marocco è "al sicuro" in un hotel di Conakry, la capitale della Guinea dove è in corso un colpo di Stato. Il Marocco domani avrebbe dovuto affrontare la Guinea in una partita per le qualificazioni ai Mondiali 2022.

Secondo quanto riferito da un funzionario della federcalcio marocchina, Mohamed Makrouf, all'agenzia AFP i componenti della nazionale "sono al sicuro e attualmente si trovano in un hotel lontano dal centro degli scontri". La federazione "sta lavorando per evacuare la squadra oggi. C'è già un aereo in aeroporto", ha aggiunto. (ANSA).