Afghanistan: Di Maio, ambasciata italiana si sposta a Doha

(ANSA) - ROMA, 05 SET - "Abbiamo riferito alle autorità qatarine che abbiamo intenzione di sostare l'ambasciata che era a Kabul qui a Doha come ufficio diplomatico per continuare a seguire la crisi afghana". Lo annuncia il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ha lasciato da poco il Qatar - dove ha incontrato tra gli l'altri l'Emiro e il ministro degli Esteri - per recarsi in Pakistan, prossima tappa della sua missione nella regione. (ANSA).